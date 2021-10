VII wydanie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek już w sobotę 9 października 2021 r. pod hasłem "Czytanie wzmacnia"

O 20.00 – prowadzone przez Adama Struga z kapelą spotkanie śpiewacze z jego piosenkami do wierszy poetów międzywojnia, m.in. Juliana Tuwima i Bolesława Leśmiana. Utwory skonstruowane są tak, by uczestnicy mogli je śpiewać wspólnie z autorem. "Jest to w dużej mierze muzyka do tańca, uprasza się więc publiczność, by się nie powstrzymywała"