Uzupełnij swoją biblioteczkę na jesień

Tanie książki - szansa na rozrywkę offline

Statystyki dotyczące stanu czytelnictwa w Polsce nie należą do pocieszających. Niespełna 20% przeczytało od 11 do 20 pozycji książkowych w ciągu roku. Nie od dziś wiadomo, że książki poszerzają horyzonty, relaksują i pomagają w rozwoju. Jesień stanowi dobrą okazję do tego, aby uzupełnić czytelnicze braku. Spędzanie czasu offline z pewnością przyniesie wiele korzyści. Chwilowe odcięcie się od social mediów i wszelkich internetowych powiadomień pozwoli Ci w wyciszeniu się. Co więcej - jeżeli np. miałeś do tej pory problem z zasypianiem - zamiast przeglądać przed snem social media i newsy ze świata - lepiej poświęcić ten czas na lekturę. Światło emitowane przez te ekrany nie sprzyja bowiem wydzielaniu melaniny, co może przekładać się na trudności z zasypianiem.