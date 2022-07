Usłyszała od szamana "widzę koniec", ale przeżyła i opowiedziała swoją historię.

Doskonale wiedziałam, jaki był scenariusz wczorajszego wieczoru. Martin zaprosił kolegów, impreza trwała do rana. Za każdym razem podczas tych balang drzwi na taras są otwarte na oścież, ponieważ kumple co chwilę wychodzą na papierosa. Zawsze to ja pilnuję tego, by je zamykać, żeby nie było przeciągu. Tym razem jednak mnie zabrakło. Martin wychłodził dom i naraził nasze dziecko na przeziębienie, bo już pal sześć, że on sam się pochorował. Chociaż w tej sytuacji pewnie nie mógł zajmować się Marianną.