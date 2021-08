"Urodziłaś się, żeby latać. Książka dla Twojej córki", Kari Kampakis

Autorka nie obiecuje, że dzięki stosowaniu tych 10 prawd życie stanie się nagle bezproblemowe. Podkreśla jednak fakt, że Bóg, będąc naszym największym fanem, stworzył nas dla określonego celu – kiedy go odkryjemy, to przeżyjemy życie w najlepszy możliwy sposób. Dla młodych dziewcząt, szczególnie w okresie dojrzewania i kształtowania swojej osobowości, książka ta może być nie tyle lekturą obowiązkową, co niezbędnikiem i towarzyszem w dorastaniu do kobiecości.