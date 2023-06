Ulubione lektury podczas wakacyjnych wojaży? Wybierz idealny czytnik i miej je zawsze przy sobie

Apple iPad w roli czytnika e-booków?

Mimo bogatej oferty czytników wciąż nie brakuje osób, które do czytania e-booków wybierają tablet. Wśród licznych atutów takiego rozwiązania na pierwszy plan wysuwa się jego wielofunkcyjność. To dobra opcja dla tych, którzy lubią mieć wszystko w jednym urządzeniu. Apple iPad doskonale sprawdza się zarówno jako urządzenie do pracy, przeglądania internetu i mediów społecznościowych, oglądania filmów czy słuchania muzyki, jak i do czytania książek. Tę ostatnią funkcję umożliwiają aplikacje na iOS, które w niczym nie ustępują tradycyjnym czytnikom. Ponadto iPad doskonale radzi sobie z książkami interaktywnymi, co jest szczególnie istotne w przypadku lektur dla dzieci. Ruchome obrazki, wideo, dźwięki – tablet Apple umożliwia odtwarzanie każdej z tych opcji, dzięki czemu czytanie staje się jeszcze ciekawsze i znacznie bardziej atrakcyjne.