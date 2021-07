Tym razem karty rozdaje śmierć! Przeczytaj fragment „Nie chcesz wiedzieć” Bartosza Szczygielskiego

Nie zamierzała wdawać się w szczegóły, ale ucieszyło ją to, że w końcu pojawiło się jakieś zainteresowanie ze stro­ny mężczyzny. Agata nigdy nie zdradzała wszystkiego, co wiedziała. Inaczej każdy mógłby sam stawiać sobie karty, a ona zostałaby bez pracy. Patrząc na Michała, widziała tylko mur, którego szanse przebicia miała nikłe. Wyglądał jej na Skorpiona i jeżeli miała rację, to nie będzie to łatwa wróżba. Ten znak zodiaku łączyło się z kartą Śmierci i choć facet sprawiał wrażenie takiego, który twardo stąpa po ziemi, to ta karta mogłaby go zniechęcić.