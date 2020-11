Tylko ona mogła tego dokonać. Polka w brawurowy sposób uwolniła angielskich agentów z łap Gestapo

Głupia wpadka

Siostrzenica Montgomery’ego

Dla Krystyny Skarbek polecenie rozpoznania bardzo często stawało się rozkazem do rozpoczęcia akcji – tak też było i w tym przypadku. Informacje, jakie uzyskała w Digne-les-Bains, były jasne. Aby cokolwiek zdziałać w sprawie uwięzionych, należy się zwrócić do oficera łącznikowego w prefekturze policji, kapitana Alberta Schencka.

Szukanie możliwości dotarcia do tego Niemca było dla Pauline Armand stratą czasu. Przecież wskazano jej biuro Schencka w prefekturze, więc poszła… Nie miała absolutnie żadnych argumentów, które mogły wesprzeć jej starania, więc pozostawał blef, ale jeśli fortel ma być skuteczny, to musi być w wielkim stylu, typowy dla Krystyny Skarbek.

To wręcz nieprawdopodobne i niewiarygodne, ale jest prawdą, że Pauline Armand wmaszerowała do gabinetu Schencka i ostrym głosem przedstawiła się jako oficer brytyjskiego wywiadu. Z absolutną swobodą rozsiadła się przy jego biurku i dodała, że jest żoną niedawno aresztowanego agenta o pseudonimie „Roger” oraz siostrzenicą – tak, tak, siostrzenicą – marszałka Montgomery’ego.

Bardzo korzystna propozycja

Przyszła rozmawiać o natychmiastowym zwolnieniu „Rogera”, co może nastąpić na bardzo korzystnych dla Niemca warunkach, jeśli to on podejmuje decyzje w tej sprawie. Jeśli nie, to Niemiec ma jej natychmiast wskazać kompetentną osobę.