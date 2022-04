Trudne i ważne relacje rodzinne w najnowszej powieści Joanny Jagiełło – "Popękane życie"

DOŚWIADCZENIA ROZWODOWE DZIECI

Jak przechodzą rozwód bohaterowie powieści "Popękane życie"? Można powiedzieć, że starają się przetrwać trzymając się razem i tylko to sprawia, że jakoś dają sobie radę. Pojawia się w nich cała gama uczuć i emocji, które muszą znaleźć ujście. Laura, najstarsz z trójki rodzeństwa przygotowuje się do matury i stoi przed wyborem życiowej drogi. Rozwód sprawia, że nie tylko nie jest w stanie w pełnym komforcie się uczyć, ale pochłonięta sytuacją w domu odsuwa się od przyjaciół i chłopaka, co ma swoje konsekwencje. Leo, jej młodszy brat, również mocno przeżywa nową sytuację – w jego życiu pojawia się alkohol i zaburzenia odżywiania. Zrozpaczony chłopiec nie radzi sobie z emocjami i zaniedbuje szkołę. Lena – najmłodsza z rodzeństwa – zdaje się, że najlepiej przyjmuje rozstanie rodziców, choć to jedynie pozory. Laura, Lena i Leo w zasadzie zostali ze wszystkimi problemami sami, bo zajęci walką między sobą rodzice nie byli w stanie dostrzec, jak bardzo nowa sytuacja odbiła się na ich dzieciach. Pogłębili kryzys stawiając je przed wyborem i druzgocącą decyzją – "Z którym rodzicem zostają?". To doświadczenie wyjątkowo mocno odbiło się na całej trójce.