Tomasz Betcher wie, jak snuć emocjonującą opowieść. Rozmowa o porywającej książce "Po tamtej stronie chmur" [WYWIAD]

Kiedy zobaczyłem ten cytat, to od razu wiedziałem, że musi otwierać moją najnowszą powieść. Idealnie oddaje to, co czytelnicy mogą znaleźć w środku. Historia jest w kręgu moich zainteresowań i chętnie sięgam po książki i filmy traktujące o różnych okresach historycznych. Dzięki temu siadając do pisania "Po tamtej stronie chmur", miałem rozeznanie co do tego, z czym przyjdzie mi się mierzyć, włączając wątek historyczny jako tło powieści. Wyszło lepiej, niż się spodziewałem.