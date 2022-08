Tajny pakt pomiędzy Niemcami, a Związkiem Radzieckim zaczął się już 5 lat po I Wojnie Światowej… i trwał do czerwca 1941 roku.

Zdawałoby się, że dyplomatyczne i militarne tajniki dwudziestolecia międzywojennego i drugiej wojny światowej zostały już przeanalizowane gruntownie i ostatecznie. A jednak wciąż są tematy niezbadane dokładnie, głównie z racji braku dostępu do źródeł i ze względów emocjonalnych czy propagandowych. Jednym z takich zagadnień jest na pozór zaskakująca współpraca wojskowa Niemiec i ZSRR w latach 1923–1933. Były to sprawy ściśle utajnione, a w centralnej Europie po 1944 roku urzędowo przemilczane i znane jedynie stosunkowo wąskiemu kręgowi badaczy. Dla osób niezorientowanych w skomplikowanych realiach politycznych i wojskowych międzywojnia są to sprawy zaskakujące i niepojęte. A jednak to prawda. Niemcy już od chwili podpisania traktatu wersalskiego starali się ominąć narzucone ograniczenia i sankcje, a po podpisaniu traktatu w Rapallo w 1922 roku nawiązali ściśle tajną współpracę z ZSRR, umożliwiającą im prowadzenie modernizacji uzbrojenia, taktyki i organizacji na terenie Związku Radzieckiego.