"Świeccy", czyli współczesna baśń o lepszym skrawku Polski. "To powieść o Polsce i o Polakach" – mówi Marcel Andino Velez

Powieść jest baśnią o skrawku Polski, który jest lepszy niż cała reszta. Więc i miasto jest nieco ubaśniowione. Jest też większe i ma nieco zmienioną historię, ale bardzo dużo detali jest zachowanych, no i na kartach książki pomieściłem prawie całe realne dzieje miasta, bo to swego rodzaju saga. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta wybaczą mi przeniesienie zamku znad Wdy na skarpę wiślaną. Powieściowy zamek świecki znajduje się w miejscu, w którym archeologowie i historycy lokalizowali obronny gród słowiański. Odgrywał on ważną rolę w historii Pomorza. Jest o nim sporo w powieści.

Bogoojczyźniane polskie mity mnie osobiście bardzo męczą. Chodziło mi o opowiedzenie historii miejsca i ludzi, którzy są Polakami, przez stulecia angażują się w poprawianie Rzeczpospolitej, ale mit o wiecznym związku Polski z Kościołem katolickim jest im obcy. Chciałem pokazać, że my, Polacy, możemy też mieć inne mity. Mity, jak wiemy, mają to do siebie, że nie są prawdziwe, ale mimo to ich potrzebujemy, by w naszym codziennym życiu utożsamiać się ze społecznością, której jesteśmy częścią. Wymyśliłem więc mit o Świeckich, ludziach, z których historią i współczesnością mogę się utożsamić. I mam nadzieję, że wiele osób w Polsce ich polubi. Że uznają taki nowy mit za przyjemniejszy od tego, czym karmi nas szkoła.

W opisie czytamy "Robienie takich rzeczy w Polsce? Co ludzie powiedzą? Co powie Episkopat? Co powie Prezes?". No właśnie – jak Pan sądzi, co ludzie powiedzą?