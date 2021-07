STOP dziecięcej nudzie: Zgadnij kto to?

Książki detektywistyczne są dla dzieci znakomitą frajdą. A wakacje to doskonały czas, który sprzyja tego typu rozrywkom. Książki z serii Zgadnij kto to? angażują dzieci w czytaną treść, pomagają poczuć się jak prawdziwy detektyw. Czytelnik wraz z bohaterami książki prowadzą wspólne śledztwo, żeby odnaleźć sprawcę czy to kradzieży czy spisku. Lista winowajców jest długa…, ale dzięki odpowiednim pytaniom, analizie wskazówek, eliminacji podejrzanych podczas lektury, finalnie można zdemaskować winnego, rozwiązać zagadkę i odkryć prawdę! Podczas dochodzenia można wykorzystywać system eliminacji podejrzanych znany z gry planszowej i korzystać z umieszczonej na początku każdej książki tablicy z postaciami. Takie książki nie pozwolą się nudzić młodym czytelnikom i trzymają do samego końca w napięciu, jak bestsellerowe kryminały dorosłych.