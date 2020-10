Informacja prasowa

STAR TREK – KULTOWE WYDANIE ENCYKLOPEDII GWIEZDNEJ FLOTY

Nakładem HarperCollins Polska 14 października br. do sprzedaży trafi „Star Trek. Statki Gwiezdnej Floty od 2294 do przyszłości”. To drugi tom w serii po raz pierwszy w historii przedstawiającej rozwój Gwiezdnej Floty w ujęciu chronologicznym, uwzględniając również mniej ważne jednostki, które mogły umknąć uwadze widza. Ten wyjątkowy przewodnik to publikacja, na którą czekali polscy fani Star Treka. Cykl docelowo będzie bogatym księgozbiorem obejmującym wszystkie statki, jakie pojawiły się w uniwersum Star Trek w minionych latach.

Pierwszy tom omawiał jednostki z seriali STAR TREK: ENTERPRISE, STAR TREK: DISCOVERY oraz z serii oryginalnej. W premierowej książce z9nalazły się szczegółowe opisy statków Gwiezdnej Floty z czasów STAR TREK: NASTĘPNE POKOLENIE, STAR TREK: STACJA KOSMICZNA oraz STAR TREK: VOYAGER, pojazdy latające, które znamy z XXIV wieku, w tym U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, U.S.S. Voyager i pierwszego prawdziwego okrętu wojennego Gwiezdnej Floty, jakim był U.S.S. Defiant oraz statków klasy Akira. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiały prasowe (Materiały prasowe) Statki opisane w „Star Trek. Statki Gwiezdnej Floty od 2294 do przyszłości” należą do kanonu, pojawiły się (choćby tylko na moment) w jednym z seriali telewizyjnych lub filmów STAR TREK. Wszystkie pochodzą z głównej linii czasowej, nie są brane pod uwagę jednostki, które można ujrzeć w filmach nakręconych po 2009 r. lub w którejś z równoległych rzeczywistości ukazanych w serialach. Nie znalazły się w publikacji również statki, które wystąpiły jedynie w książkach, grach, kalendarzach albo w animowanym serialu STAR TREK. Nie ma również jednostek, które zostały przelotnie wspomniane w dialogach bądź mignęły jako grafiki na ekranach serialowych komputerów. Przedstawione zostały natomiast szczegółowe widoki statków na tle uniwersum oraz ich dokładne rzuty poziome. Każdy opis uzupełnia unikalna grafika. Ilustracje, wykonane komputerowo na podstawie prawdziwych makiet statków wykorzystywanych w serialu, pozwalają ukazać najdrobniejsze szczegóły konstrukcyjne opisywanych maszyn, co jest szczególnie ważne w przypadku statków, które gościły na ekranach jedynie przez chwilę. Na rynku dostępna jest także pierwsza część encyklopedii poświęcona statkom Gwiezdnej Floty lat 2151-2293 - „Star Trek. Statki Gwiezdnej Floty 2151-2293”. W planach wydawniczych kolejne tomy, które będą dotyczyć konkretnych obszarów geograficznych, jak Kwadrant Delta, lub ras, takich jak Klingoni. Docelowo cykl ma opisywać każdy element uniwersum STAR TREK. Więcej informacji o książkach na:

