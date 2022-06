Sposoby na walkę z trądzikiem - na jakie poradniki postawić?

Inaczej wygląda to u osób dorosłych. Trądzik przy cerze dojrzałej ma charakter zapalny i naciekający. Zmiany skórne umiejscowione są głęboko pod skórą w postaci wyczuwalnych i niestety bolesnych grudek czy nawet cyst. Są one trudne do usunięcia, a blizny i przebarwienia pozapalne są bardziej widoczne. Taka skóra wymaga zdecydowanego działania. Aby nie nasilać objawów, warto jest włączyć do swojej pielęgnacji krem z filtrem Vichy, ponieważ ograniczy on wpływ działania promieni ultrafioletowych oraz zminimalizuje negatywny wpływ czynników zewnętrznych.