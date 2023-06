Wanda Chotomska. Legendarna polska pisarka straciła pracę, gdy wydało się, kim był jej ojciec

Wyglądała jak uczennica – dziewczęca sylwetka, piegi na twarzy. Redakcja wysłała ją na reportaż do którejś szkoły zawodowej. Weszła na lekcję, nie zwracając niczyjej uwagi siadła w ostatniej ławce, wyciągnęła kajet. Jedna z uczennic przesłała jej kartkę: "Co robisz na piegi?". "Gwiżdżę" – odparła. Odwagi i pewności siebie nigdy jej nie brakowało. Czy to w salce szkolnej, czy w sali sądowej. Księdzu na lekcji religii powiedziała, że ciekawość, to pierwszy stopień do… małżeństwa. A kiedy podczas rozprawy rozwodowej sędzia dopytywał "A czy pani gotuje, czy ceruje mężowi skarpetki?" wypaliła: "A czy żona wysokiego sądu to robi? Bo jeśli tak, to ja jej współczuję". Skończyło się na upomnieniu. Rozwód (z pierwszym mężem Jerzym Steinmetzem) dostała, tak jak chcieli, za porozumieniem stron.