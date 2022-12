Nazwisko teścia otwierało przed Ariadną Gierek niejedne drzwi. Ale było też wielkim ciężarem

Ślub był skromny, niedługo po nim urodziła się córka i Ariadna wpadła w kierat: dziecko, praca, dziecko, praca. Pobudka o piątej, trze­ba zająć się małą, na siódmą dojazd do chorzowskiej, potem bytomskiej kliniki, wieczorami nauka do dok­toratu. Na to, by pracowała na miejscu, w Katowicach, nie zga­dzał się Adam - w szpitalu był zatrudniony jej pierwszy mąż. Ona miała już nazwisko drugiego, a na jego dźwięk drzwi otwierały się czasem bez pukania. Jak wspomi­na Ariadna, ordynator okulistyki w katowickim szpitalu chciał, by została jego zastępcą i zapropono­wał jej układ: przyjmie ją, a Czeplickiemu nie przedłuży umowy. - Kiedyś i tak zostanie pani szefo­wą mojej kliniki, już teraz powin­na pani tutaj pracować - oznaj­mił. W zamian chciał, by załatwi­ła mu u teścia krzyż komandorski, przepustkę do wyższej emerytury.