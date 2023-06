Maria Dąbrowska i Anna Kowalska. "Jeszcze pełno we mnie Twojej obecności"

Dąbrowska i Stempowski wracają do ocalałego w powstaniu mieszkania przy Polnej. Kowalscy otrzymują willę we Wrocławiu, gdzie Jerzy zostaje jednym z organizatorów polskiego uniwersytetu. Przyjmuje tę propozycję tym chętniej, że znów jest w środowisku swoich kolegów z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy w większości przybyli do Wrocławia.