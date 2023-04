Anatolij Kaszpirowski. Hipnotyzer, który popularnością przewyższał nawet gwiazdy rocka

Kiedy w maju 1990 r. 50-letni Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski po raz pierwszy przyjechał do Polski, na warszawskim Okęciu powitano go niemal jak głowę państwa. Sprowadził go bezrobotny wówczas łódzki dziennikarz Mirosław Kuliś. Za ostatnie pieniądze pojechał do Kijowa, by osobiście zaprosić hipnotyzera.