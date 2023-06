Założyciel The Doors pochodził z Polski. Inspirował się Chopinem

2 września 1965 roku zespół nagrał w studio w Los Angeles sześć kawałków, które później stały się piosenkami The Doors: "Moonlight Drive", "My Eyes Have Seen You", "Hello, I Love You", "Go Insane", "End of the Night" i "Summer’s Almost Gone". Sesja nagraniowa przebiegła szybko. Trwała łącznie tylko trzy godziny. Morrison był podobno zachwycony, słysząc po raz pierwszy swój głos na płycie. W nagraniu oprócz trzech braci Manczarków i Morrisona wzięli udział: John Densmore na perkusji oraz Patricia "Pat" Hansen-Sullivan na gitarze basowej. W zespole nie było jeszcze gitarzysty Robby’ego Kriegera.