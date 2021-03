Rozmowa z Piotrem Zychowiczem, autorem książki „Alianci”

W pańskiej książce jest to rzeczywiście przedstawione w sposób wstrząsający, z sugestywnymi szczegółami. Ale czy nie uważa Pan, że to była zasłużona kara za rozpętanie przez Niemców wojny?

Tych dwóch wydarzeń nie można zrównywać. Pearl Harbour było bazą amerykańskiej marynarki wojennej, a więc celem militarnym. W ataku na Pearl Harbour Japończycy zatopili okręty wojenne Stanów Zjednoczonych. Śmierć ponieśli znajdujący się na ich pokładach żołnierze i marynarze. Ofiar cywilnych było niewiele, bo zaledwie 68. Były one przypadkowe, Japończycy mieli wyraźny rozkaz nie atakowania celów cywilnych. W przypadku amerykańskich ataków na Tokio i inne japońskie miasta było odwrotnie. Ich celem byli właśnie cywile, chodziło o to aby unicestwić jak najwięcej istnień ludzkich. W sumie śmierć poniosło kilkaset tysięcy japońskich cywilów. To czarna karta dziejów Stanów Zjednoczonych.

Trudno się nie zgodzić z Pańską oceną. Podwójny atak atomowy na Japonię przedstawiłem z perspektywy zwykłych Japończyków. Ludzi, którzy byli świadkami wybuchu bomb i udało im się przetrwać. Często byli straszliwie poparzeni, okaleczeni na całe życie. W Hiroszimie bomba atomowa uśmierciła co najmniej 70 tysięcy ludzi. Tysiące kolejnych borykało się ze straszliwymi konsekwencjami chorób popromiennych. Potwornymi mutacjami. Najbardziej zaawansowana technologia w historii ludzkości została wykorzystana do aktu niebywałego wręcz barbarzyństwa.

To zwykła bujda. Nieudolna próba usprawiedliwienia czegoś czego nie da się usprawiedliwić. Najnowsze badania historyczne jasno wskazują, że Japonia w sierpniu 1945 roku – gdy spadły na nią amerykańskie bomby atomowe – była już dawno pokonana. Wojnę wygrała amerykańska marynarka wojenna, kluczowa okazała się blokada morska Japonii. Rząd Cesarski, za pośrednictwem Związku Sowieckiego i Watykanu, w 1945 roku próbował nawiązać rozmowy z aliantami na temat kapitulacji. Amerykanie doskonale o tym wiedzieli. Spuszczenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki nie miało więc militarnego uzasadnienia. Był to pokaz siły, Amerykanie chcieli zaprezentować światu swoją nową potężną broń.

Ja w niewinnych ofiarach zbrodni XX wieku nie widzę Niemców, Japończyków, Polaków, Żydów czy Rosjan. Widzę w nich ludzi. Bliźnich. Tak jak wspominałem – obce jest mi myślenie kolektywne, plemienne. Uważam, że każdy człowiek jest odrębną jednostką i może odpowiadać tylko za własne czyny. SS-man, który mordował ludzi, był zbrodniarzem, powinien zostać surowo osądzony i skazany. Ale niemieckie dziecko zabite w bombardowaniu dywanowym było ofiarą. To dwie różne osoby. SS-man zasługuje na potępienie, zamordowane dziecko – na współczucie i empatię. Jeżeli zaś uznamy, że w odwecie za zbrodnie jednych Niemców należało wymordować innych Niemców – cofamy się do mrocznych czasów barbarzyńskiej, plemiennej wendety.

Anglosasi pomagali je tuszować. Idealnym przykładem może być Zbrodnia Katyńska. W 1943 roku, gdy Niemcy odkryli pod Smoleńskiem groby polskich oficerów, doszło do konfliktu między Moskwą, a polskim rządem na emigracji. Nasi cudowni „alianci” oczywiście stanęli po stronie Stalina. Chociaż Amerykanie i Brytyjczycy doskonale wiedzieli, że Polaków zamordowali bolszewicy, uznali kłamliwą sowiecką wersję wydarzeń. Podobnie było z innymi masowymi zbrodniami Stalina. To był szczyt hipokryzji. Anglosasi twierdzili, że toczą świętą wojnę z paskudną tyranią. Celem tej wojny miało być uwolnienie milionów ludzi spod jarzma przez Hitlera. Jednocześnie jednak ci sami Anglosasi sprzymierzyli się z inną paskudną tyranią, pod której jarzmem znajdowało się jeszcze więcej ludzi. Gdzie w tym sens i logika?

To negatywni bohaterowie mojej książki. Mowa o zastępach komunizujących intelektualistów z Ameryki i Europy Zachodniej. Dziennikarzy, naukowców, pisarzy, ale również polityków. Ci ludzie gotowi byli posunąć się do najbardziej plugawego, ordynarnego kłamstwa aby tylko wybielić Związek Sowiecki. Wychwalali pod niebiosa Stalina, NKWD, Gułag i procesy pokazowe. Obrzydliwe towarzystwo. Niestety „pożyteczni idioci” mieli status „autorytetów moralnych” i kształtowali opinię Zachodu na temat komunizmu. W trakcie II wojny światowej działali przy pełnej aprobacie i ze wsparciem rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

To nie oskarżenie, to fakty. W trakcie konferencji w Jałcie Brytyjczycy zawarli tajne porozumienie ze Stalinem w sprawie losu milionów obywateli Związku Sowieckiego, którzy w trakcie wojny znaleźli się na Zachodzie. Robotników przymusowych, jeńców wojennych, ochotników z rozmaitych jednostek zbrojnych, które walczyły przeciwko bolszewizmowi. Większość z nich nie miała oczywiście najmniejszej ochoty żeby wracać do sowieckiego „raju”. Stalin mścił się na nich bowiem w sposób straszliwy. Mimo to rząd Jego Królewskiej Mości zobowiązał się do wydania tych wszystkich nieszczęśników w ręce Sowietów.