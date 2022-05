Rosyjskie ataki hakerskie, kampanie oszczerstw i masakry transmitowane na żywo

"W ciągu siedemnastu lat historii Facebooka ogromne zyski sieci społecznościowej wielokrotnie okupione były utratą prywatności i bezpieczeństwa przez użytkowników oraz integralnością systemów demokratycznych. A jednak nigdy nie stanęło to na drodze do sukcesu. Zuckerberg i Sandberg zbudowali biznes, który stał się niepowstrzymaną maszynką do robienia pieniędzy, która może okazać się zbyt potężna, by upaść. Nawet jeśli organy regulacyjne lub sam Zuckerberg postanowią pewnego dnia zakończyć eksperyment pod nazwą Facebook, technologia, którą stworzyli, pozostanie z nami", piszą autorki w książce Brzydka prawda. Kulisy walki Facebooka o dominację. Najwyraźniej mają rację, bo HBO ogłosiło, że nakręci serial fabularny na podstawie tej książki. Sheryl Sandberg w produkcji zatytułowanej Doomsday Machine zagra Claire Foy, aktorka znana między innymi z The Crown. Premierę serialu przewidziano na 2023 rok.