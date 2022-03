Robienie takich rzeczy w Polsce? Niemożliwe! Przeczytajcie powieść "Świeccy" [fragment]

Tamtego dnia, na oczach wszystkich pracowników gospodarstwa Świeckich i pozostałych w dworze domowników od kuli w głowę zginęła na schodach domu babka Jana, matka Józefa, Henryka i Maryli, pochodząca ze starej heskiej rodziny von Trott zu Solz, Johanna Świecka. Trzymała na rękach dwumiesięczną córeczkę, Fryderykę, ciotkę Jana. Johanna wyciągnięta została za włosy z domu przez oszalałego z wściekłości Obersturmführera SS Georga Krainsky’ego i tu rozegrała się scena, która do dziś śniła się Henrykowi i Maryli. Krainsky’ego wysłano tu na czele elitarnej kompanii SS i konwoju samochodów po to, by gdy tylko zajęty zostanie dwór na Diabelcach, zarekwirować to, czego pragnął zarówno osobiście sam Hitler, jak i – może przede wszystkim – marszałek Rzeszy Hermann Göring. Ale tego już tu nie było. Żołnierze bezładnie biegali po wszystkich zakątkach ogromnego gospodarstwa, po parku, po zaroślach nad skarpą. Ich dowódca był młodym, ambitnym człowiekiem, nieprzygotowanym na to, że jego pierwsze poważne zadanie na tej wojnie okaże się porażką. Niektórzy ludzie w takich sytuacjach wpadają w panikę, a niektórzy w szał. Krainsky oszalał. Johanna trzymała cały czas przy piersiach maleńką Fryderykę, a on cały czas trzymał Johannę za włosy. Szarpał nią, wrzeszcząc kobiecie w twarz ginące w pryskającej ślinie przekleństwa i wymachując w drugiej ręce odbezpieczonym pistoletem. Rozkaz, by spędzić przed dwór wszystkich, wykonano w okamgnieniu.