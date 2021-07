Reportaż „Skruszony gangster” odkrywa prawdę o życiu świadków koronnych

Kto może zostać świadkiem koronnym? Na jakim etapie i kto decyduje o przyznaniu statusu koronnego? Czy koronny to zawsze twardy gangster, a może ktoś, kto ratuje za wszelką cenę swoją skórę? Po zakamarkach niebezpiecznego, męskiego świata „terroru” i świadków koronnych oprowadzi Was Gabriela Jatkowska, której reportaż „Skruszony gangster” to mocny, wiarygodny portret tej najbardziej kontrowersyjnej instytucji w polskim prawie.