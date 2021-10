"Przyjdą po ciebie, dzieweczko. Kobieta o fałszywej twarzy i mężczyzna, który nie rzuca cienia…"

Larabelle Lisica jest sierotą i jak daleko sięga pamięcią, jej sposobem na życie było przeczesywanie kanałów w poszukiwaniu skarbów. Dziewczyna stara się nie wychylać – to najlepsza strategia przetrwania w mieście, którego ulicami maszerują pozbawieni skrupułów – i podobno duszy – białodzieje, a mieszkańcy żyją w strachu przed dziką magią praktykowaną przez znienawidzone jędzuchy. Wszystko zmienia się w dniu, gdy w ręce Lary wpada tajemnicza drewniana szkatułka. To nieoczekiwane znalezisko wywraca jej życie do góry nogami – dziewczyna zostaje wciągnięta w wir zdarzeń, których nie rozumie, musi stawić czoła potężnej magii i śmiertelnemu niebezpieczeństwu. A po piętach cały czas depcze jej ktoś, kto… nie rzuca cienia.