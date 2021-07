„Przygody z nauką: Woda, Balon, Cukier” z serii Akademia Mądrego Dziecka

Trzy książki z cyklu Przygody z nauką „Woda”, „Balon” i „Cukier” to zachęta dla dzieci do eksperymentowania i poznawania zasad rządzących światem na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń. Dzieci w starszych grupach przedszkolnych i młodszych klasach szkoły podstawowej chętnie budują, konstruują, eksperymentują – to naturalny przejaw intensywnego rozwoju.