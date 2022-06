Przedpremierowy wywiad ze Stefanią Auci, autorką bestsellerowej książki – Sycylijskie Lwy

Czy klasowość na południu Włoch dziś, mimo zaniku arystokracji, ma się dziś równie dobrze jak w XIX wieku?

Oczywiście nie, społeczeństwo południa we Włoszech jest bardzo nowoczesne i nie ma już tego typu podziałów społecznych. Istnieją podziały podyktowane bogactwem oraz władzą społeczną i ekonomiczną, jak to się dzieje we wszystkich szerokościach geograficznych: ci, którzy mają więcej pieniędzy, mają większą władzę i mogą mieć lepszą jakość życia. Arystokracja nadal istnieje we Włoszech, ale jest to raczej pozostałość przeszłości i dziś nawet tych, którzy posiadali tytułową pracę jak zwykły śmiertelnik.