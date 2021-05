Prawdziwa uczta dla miłośników twórczości Wojciecha Siudmaka i uniwersum Diuny.

"Dzieła Wojtka Siudmaka mają niezwykle hipnotyzującą moc. Zaledwie muśnięte wzrokiem, pozostają w pamięci na zawsze niczym nasze najskrytsze tajemnice, jak gdyby źródłem inspiracji była dla artysty nasza nieświadomość. Jego wizje urzekają głębią, a wzrok sięga daleko. Nikomu jeszcze nie udało się uchylić drzwi do przyszłości, ale Wojtek Siudmak już tam zerka, obserwując z zaciekawieniem boskie istoty żyjące w świecie, w którym ani czas, ani przestrzeń nie są ograniczone przez podstawowe prawa natury. Eksploruje on obszary istniejące tylko dzięki niezwykłej sile jego wyobraźni, przeczesując kosmos — miejsce, w którym w pełnej równowadze mężczyźni i kobiety trwają w klasycznej zmysłowości, ciała zaś rozpadają się na promienie świetlne, obnażając ich dusze. Wojtek Siudmak delikatnie nakłania do spojrzenia poza naszą rzeczywistość, konfrontując nas tym samym z naszym strachem przed mijającym czasem. Ten wielki artysta towarzyszy mi od chwili, gdy spojrzał na mnie niebieskimi oczyma jego człowiek pustyni. Od tamtego czasu trwam zawieszony w równowadze między dwoma światami — naszym i rzeczywistością Wojtka Siudmaka” - mówi Denis Villeneuve