Powstanie Warszawski oczami dzisiejszej młodzieży

Zaskakujący powrót do przeszłości

Młodszy z braci Mikołaj w dniu rocznicy, 1 sierpnia odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego i zwiedza replikę jednego z kanałów, którymi w trakcie wojny wędrowali pod miastem powstańcy, gdy nagle zauważa, że nie stąpa już po suchych, bezpiecznych podziemiach muzeum. W jego trampkach chlupie śmierdzące błoto. Starszy brat, Wojtek, musi sprowadzić Mikołaja do domu i sam również wyrusza w podróż do przeszłości. Nie podejrzewa, że sam również zaangażuje się w życie i walkę powstańców… Czytelnik śledzący losy nastoletnich bohaterów zostaje, jak oni, postawiony twarzą w twarz z tamtymi ludźmi, takimi samymi osobami, jak szkolni koledzy, sąsiedzi, ludzie spotykani na co dzień w sklepach i na ulicach w XXI wieku, ich życiem, a z upływem czasu coraz częściej - także ze śmiercią. Poznaje powstańczą codzienność. A ta jest realistyczna do bólu.