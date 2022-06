Pola dawno zapomnianych bitew

Tak, przyznam, że parsknąłem śmiechem w kinie, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy. To dowód na to, jak bardzo można się dzisiaj powielać, nie plagiatując się wzajemnie. Scenarzyści tego filmu nie mogli znać mojej książki – Easy to Be a God nie zdążyło jeszcze ukazać się na amerykańskim rynku – a mimo to najwyraźniej odbierali na tych samych falach i stworzyli scenę, która równie dobrze mogłaby się znaleźć w ekranizacji Łatwo być bogiem.