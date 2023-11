"Pokazałem dzieciom przyrodzenie". Wstrząsające wyznania Jana Borysewicza

Konkluzja Jana Borysewicza dotycząca potężnego pijaństwa, sekscesów czy burd jest rozbrajająco szczera i raczej nie nadaje się do powtarzania młodym ludziom, marzącym o muzycznej karierze: "Przez te wszystkie lata balansowaliśmy na krawędzi i naprawdę to się mogło źle skończyć. Skończyło się jednym zawałem i bolącym biodrem, więc uważam, że wziąłem się w garść w odpowiednim czasie. To, co chciałem zrobić w swoim życiu, to przejść rock’n’rollowe szaleństwo. I wyszedłem z tego w zasadzie bez szwanku". Dlatego słowa przestrogi adresowane do młodych ludzi, które znajdziemy pod koniec całego wywiadu, wydają się być ciut sprzeczne z treścią książki.