Podaruj bliskim słowa na święta i wesprzyj Fundację Herosi

Święta to wyjątkowy czas. Obdarowujemy wtedy swoich bliskich miłością, czułością i… prezentami. Jednak jeszcze więcej radości sprawia nam pomoc potrzebującym, dlatego platforma How2 przekaże złotówkę z każdego zakupionego vouchera świątecznego na Fundację Herosi wspierającą dzieci z chorobą nowotworową. A rodzice, którzy spędzają czas ze swoimi dziećmi w szpitalu, dostaną kody na wybrane ebooki.

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Zastanawiasz się, co sprawi radość twoim bliskim? Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. Podaruj swoim bliskim słowa – piękne, poruszające albo bawiące do łez, które mogą ich zainspirować i stać się początkiem nowego rozdziału w ich życiu. Kupisz je bez wychodzenia z domu! Odwiedź platformę How2 i zdecyduj, który z kilkudziesięciu dostępnych na niej multimedialnych ebooków najbardziej spodoba się ważnym dla ciebie osobom. A jeśli boisz się, że nie trafisz w ich gusta, możesz postawić na voucher, który pozwoli na własną rękę wybrać im wymarzoną wirtualną książkę – pełną filmów, zdjęć i interaktywnych niespodzianek. A jest w czym wybierać.

Dodatkowo dużą radością dla Ciebie i obdarowanych bliskich może być fakt, że część dochodu z każdego zakupionego vouchera świątecznego How2 przekaże na pomoc Fundacji Herosi. A każdy z rodziców podopiecznych Fundacji, spędzający święta wraz ze swoim dzieckiem na oddziale onkologii, otrzyma również świąteczny voucher umożliwiający bezpłatne pobranie wybranego ebooka.

"Współpraca z platformą How2 jest dla nas cenną inicjatywą, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. Cieszymy się, że mogą z niej skorzystać także rodzice naszych podopiecznych, którzy na co dzień spędzają wiele godzin przy łóżkach swoich dzieci i ze względów epidemiologicznych nie mogą opuszczać oddziału” – mówi Aneta Rostkowska-Rau, założycielka i członek Zarządu Fundacji Herosi. „Zabranie do szpitala wielu książek jest trudne, a opcja otrzymania wybranego ebooka do czytania na telefonie lub laptopie będzie dla rodziców naszych podopiecznych wspaniałym upominkiem. Cieszymy się z tej współpracy i zachęcamy do zakupu voucherów świątecznych na prezent – a tym samym do wsparcia Fundacji”.

Fundacja Herosi to organizacja pożytku publicznego, która od 2009 roku aktywnie wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. Jej wolontariusze realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi, pokazy mody, sesje zdjęciowe i koncerty. Fundacja regularnie wspiera i odwiedza pacjentów na oddziale Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie leczą się dzieci z całej Polski. Jest to wiodąca klinika leczenia guzów litych, referencyjna dla leczenia guzów kości. Co więcej klinika kompleksowo leczy dzieci od etapu diagnozy, poprzez chemioterapię, zabiegi operacyjne aż po rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Więcej informacji na: www.herosi.eu

How2 to innowacyjna platforma stworzona przez Agnieszkę Hyży, Annę Zofię Powierżę i Dawida Urbana, a jednocześnie pierwsze w Polsce w pełni cyfrowe wydawnictwo. Ebooki tworzone przez How2 to zupełnie nowa jakość na polskim rynku wydawniczym. Wyróżnia je to, że są multimedialne – zawierają wiele materiałów audiowizualnych, są interaktywne i powstają z myślą o e-czytelniku. Ich treść odpowiada na pytania najczęściej zadawane przez internautów w popularnej wyszukiwarce Google. Dostępne są wyłącznie na platformie How2 i nigdy nie zostaną wydane w tradycyjnej, papierowej formie. Wśród ich autorek i autorów znajdują się zarówno lubiane i cenione gwiazdy, uznani eksperci, jak i zdolni debiutanci. Do tej pory How2 wydało ponad 40 multimedialnych ebooków – w tym: Katarzyny Bosackiej, Anny Marii Wesołowskiej, Katarzyny Pakosińskiej, Piotra Czaykowskiego, Moniki Mrozowskiej, Sylwii Bomby, Kach Błażejewskiej-Stuhr czy Magdy Beredy.

"Jako ludzie pomaganie mamy we krwi. How2 powstało z potrzeby pomagania tym, którzy mają wiedzę i chcą ją przekazać dalej, jak i tym, którzy tej wiedzy potrzebują” – mówi Anna Powierża, CEO & Creative Director How2. "2020 okazał się krytycznym momentem, w którym musieliśmy się wreszcie zatrzymać w pędzie i zastanowić nad naszym dotychczasowym postępowaniem. Jest więc to szczególny rok, który zweryfikował, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Na pierwszym miejscu postawiliśmy zdrowie nasze i naszych bliskich, jako cywilizacja przechodzimy bowiem ważny egzamin z wytrwałości i determinacji w walce z wirusem. Podopieczni Fundacji Herosi często od najmłodszych lat walczą o swoje zdrowie i życie wraz z rodzicami na oddziałach onkologicznych, będąc dla nas wszystkich pięknym przykładem. Dlatego jesteśmy dumni, że jako How2 możemy wraz z naszymi czytelnikami wesprzeć tych małych bohaterów i ich bliskich, pokazując moc ludzkiej solidarności.”

Wszystkie informacje dotyczące zarówno platformy, jak i ebooków wydawanych przez How2 dostępne są w press roomie na stronie www.how2.shop.

Kontakt dla mediów: Klara Czerkawska-Heil, klara@how2.shop