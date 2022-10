Piszą książkę o Jerzym Urbanie. "Popiełuszkę uważał za swojego przeciwnika politycznego"

Nie jesteśmy pewni, że to słuszna teza. Owszem, ludzie go chętnie oglądali, ale niekoniecznie przekładało się to na poparcie dla ekipy Jaruzelskiego. Jego stwierdzenie, że "rząd się sam wyżywi", gdy USA nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze, do dziś jest uważane za szczyt politycznej głupoty i arogancji. Jedno jest pewne, Urban został jedną z najbardziej znanych osób w Polsce. To stało się jego osobistym kapitałem z którego korzystał do końca życia.