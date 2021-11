"Pisanie było ze mną od zawsze" – wywiad z Przemysławem Borkowskim

Zacznijmy pytaniem ciężkiego kalibru: musi Pan zrezygnować albo z pisania książek, albo z kabaretu. Co Przemysław Borkowski by zrobił?

Odpowiedź: Całe szczęście nie muszę stawać przed takim wyborem. Pisanie i kabaret doskonale się ze sobą godzą. Występy mam zazwyczaj w weekendy, co powoduje, że pozostałą część tygodnia mam wolną i mogę ją poświęcić na pracę nad książkami. Trudno mi sobie wręcz wyobrazić, że mógłbym robić coś innego. Gdybym pracował powiedzmy w korporacji i chodził do pracy codziennie, nie wiem, czy byłbym w stanie zmobilizować się wieczorem do pisania. Rozumiem jednak, że jest to pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Ważniejsze są książki, ale występowanie w kabarecie bardzo lubię. To jedno z najfajniejszych zajęć, jakie znam. Scena jest bardzo silnym narkotykiem i trudno z niej zrezygnować, gdy już się raz jej posmakuje. Bardzo podobnie jest z pisaniem. Jeśli więc miałbym wybór, chciałbym pozostać uzależniony od obu tych używek.