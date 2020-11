Pamiętasz ją? - wspaniała książka Iwony Polis!

"Wszystkie związki poza relacją z dziećmi można uciąć i wyrzucić do kosza bez żalu, jeśli czujemy się w nich źle. Każdy człowiek który wpuszcza w nasze serce ziarno zwątpienia i gasi radość z sukcesu jest do wyrzucenia. Nie ma przepraszania i wybaczania. Dawanie szansy? Szanse na wspaniałe życie gdzie indziej i z kimś innym człowiek ma zawsze, kim ja jestem żeby rozdawać szanse.

Jeśli nie kochasz siebie to tylko z jednego powodu - bo w dzieciństwie ludzie sfrustrowani i zazdrośni zamiast cie wspierać i chwalić, krytykowali i umniejszali każdy twój sukces.

Ale uświadom sobie że robili to z kompleksów, zazdrości i po to żebyś się za bardzo nie cieszyła. Bo jak to? Jesteś szczęśliwa i pewna siebie? Zastanów się, czy masz się z czego cieszyć.

I co? Do tej pory się zastanawiasz?