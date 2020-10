OPOWIEŚCI MIŚKA ZDZIŚKA

Misiek Zdzisiek to najlepszy kumpel Basi. Jest z nią na dobre i na złe. Ale ten miś w kolorze miodu nie jest zwykłym pluszakiem. Wiedzie życie pełne przygód – czasem zabawnych, czasem mrożących krew w żyłach. Jak sam o sobie mówi: „Jestem Zdzisiek, miś pluszowy, nie drewniany, plastikowy, nie z metalu, ani z gumy, z majeranku czy z kurkumy. Lubię spać, jak wszystkie misie. Lubię zjadać marmoladę, miód, cukierki, czekoladę: raz osobno, a raz w masie. A najbardziej lubię Basię!”. Ma tyle samo lat co Basia, oprócz spanka lubi być przytulany. W tej książce opowiada o swoich przygodach, przyjaciół i całej rodziny.

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dzieci przedszkolnych. Przygody rezolutnej Basi i jej dowcip pomagają najmłodszym zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych. Seria „Basia” to świetna, współczesna literatura dziecięca, dowcipnie zilustrowana, w nowoczesnej oprawie graficznej. Pierwsza na polskim rynku próba wypromowania na szeroką skalę polskiego współczesnego bohatera dziecięcego.

Wyjątkowość tej serii polega na tym, że przedstawia ona realny świat, w którym żyje współczesna rodzina. Basia jak każde dziecko ma mnóstwo pomysłów, jest twórcza, kreatywna, wesoła ale i potrafi się złościć, nie lubi sprzątać, marzy o własnym zwierzątku, bywa zazdrosna o młodsze rodzeństwo. Opowiadania Zofii Staneckiej i ilustracje Marianny Oklejak pozwalają przeżywać sytuacje z którymi spotykamy się na co dzień, w domu, w przedszkolu, czy na zakupach i choć często są to sytuacje trudne, stresujące to dowiadujemy się jak proste mogą być rozwiązania i odpowiedzi. Wystarczą mądrzy rodzice i odrobina humoru by świat każdego przedszkola był bezpieczny i pełen dobrych emocji.