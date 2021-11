Odważnie i intrygująco! "Szelest" to rasowy thriller, którego akcja wciąga od pierwszych stron

Leopold Bilski, bohater "Kolorów zła", trójmiejski prokurator z instynktem psa gończego był mocną stroną pierwszej trylogii autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak i wydawać by się mogło, że będzie trudno go zastąpić. A w "Szeleście" czeka nas miła niespodzianka! Alicja Grabska i Oskar Korda wypełniają lukę po Bilskim z nawiązką. Ich relacja napędza fabułę równie mocno jak kryminalna zagadka. Nowością w porównaniu do poprzednich książek Sobczak jest położenie mocniejszego akcentu na damsko-męską dynamikę. I jest to akcent, co tu dużo mówić, erotyczny. Autorka odważnie, ale i ze smakiem opisuje sceny seksu. Zdecydowanie zdaje egzamin z "nieobciachowości" w tym temacie, co jest godne zaznaczenia, bo zdarza się, że z tym zadaniem nie radzą sobie nawet najwięksi pisarze.