Odkryj Świat z Sir Davidem Attenborough: premiera uzupełnionych wydań książek "Życie na Ziemi" oraz "Na ścieżkach życia" od Wydawnictwa PWN.

Faktem jest, że żaden gatunek kiedykolwiek, nie miał tak masowej kontroli nad wszystkim na Ziemi, nad życiem i śmiercią, jaką my mamy teraz. To stawia nas, czy nam się to podoba czy nie, przed ogromną odpowiedzialnością. W naszych rękach leży teraz nie tylko nasza własna przyszłość, ale także przyszłość wszystkich innych istot, z którymi dzielimy tą planetę. – pisze David Attenborough w "Życie na Ziemi" – publikacji, która stała się klasycznym arcydziełem, od lat zachwycającym czytelników na całym świecie. Sir David Attenborough, z wielką pasją i erudycją, prowadzi czytelników przez historię ewolucji życia na Ziemi, od najprostszych form życia po rozwinięte ekosystemy obecnych czasów. Nowe wydanie powstało by uczcić 40. rocznicę pierwszej publikacji książki z 1979 r. Zostało zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze odkrycia naukowe, a także wzbogacone o fotografie, które pokazują treść książki, w sposób znacznie bardziej imponujący niż było to możliwe czterdzieści lat temu. David Attenborough ponownie zaprasza wszystkich miłośników przyrody w niezapomnianą podróż po zielonej planecie, ukazując niezwykłe zjawiska kształtujące Ziemię.