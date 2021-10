Od tego thrillera nie sposób się oderwać! Przeczytaj "Śmierć nie ucieknie" Przemysława Borkowskiego!

Już raz się jej upiekło. Trudno, by wierzyła w to, że i za drugim razem los będzie dla niej łaskawy. Bojąc się oskarżenia o morderstwo, wybrała ucieczkę. Jednak gdy wsiadasz do nieoznakowanej taksówki, nie możesz mieć pewności, kim jest kierowca. O tym jednak Julia niestety nie pomyślała… Przeczytaj "Śmierć nie ucieknie" Przemysława Borkowskiego i dowiedz się, co stało się tamtej nocy w Warszawie.