"Obsesja napędza moich bohaterów". Wywiad z Małgorzatą Oliwią Sobczak, autorką thrillera "Szelest"

Punktem wyjścia dla całej intrygi "Szelestu" stała się aplikacja internetowa Place to Rest, którą wzorowałam na chińskiej aplikacji Raudanautica. Pomysł zaś narodził się w zeszłe wakacje, gdy odbierałam moją nastoletnią siostrzenicę ze spotkania ze znajomymi. Zapytałam, jak im minął dzień i co robili. A ona odpowiedziała, że wybrali się na "trip". Oczywiście kompletnie nie wiedziałam, co to znaczy. Sara wytłumaczyła mi, że skorzystali z aplikacji Randonautica, czyli chińskiej, ale popularnej w USA i Wielkiej Brytanii, aplikacji, która prowadzi użytkowników w losowe miejsca, gdzie znajdują paranormalne zjawiska czy znaki odwołujące się do ich życia. Pomyślałam sobie wtedy: "No hej! Przecież to świetny pomysł na fabułę książki".