Daję jej za to znać swoją wpienioną gębą, że nie jestem nią zainteresowany, co najwyraźniej działa, ponieważ opuszcza pole mojego widzenia już z mniejszą gracją. To jednak ani trochę nie zmniejsza mojego wkurwienia, gdy patrzę na kumpla przyklejonego do telefonu. Chrząkam, ale facet jest kompletnie oderwany od rzeczywistości.