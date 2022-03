O tym jak subtelna jest granica między pisarstwem a grafomanią oraz czy pewnością siebie można zdobyć świat - w pełnej humoru komedii romantycznej "Szanowny Panie…" autorstwa Klaudii Paź

Wkurza się ojciec, że nie pracuję, ale przecież ja godzinami siedzę i piszę, i staram się wydać, to, co piszę. I wkurza się matka, że "nie mam co do garnka włożyć", ale przecież lodówka pełna słoików, które mi zwozi. I wkurza się Hanka, że nie sprzątam w naszym mieszkaniu, ale ja przecież nie mam czasu, bo piszę. Napotykam ogromne niezrozumienie… Ale ja sobie to odbiję, oczywiście..." (fragment książki)