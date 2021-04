O psie, który dał słowo - zakochaj się w rozmerdanej opowieści!

Czytelnicy na całym świecie pokochali rozmerdane i szczekające powieści autorstwa W. Bruce’a Camerona! Bestsellerowa seria Był sobie pies to prawdziwe must read nie tylko wśród właścicieli czworonogów. W marcu do księgarń trafiła najnowsza książka z cyklu - O psie, który dał słowo. Bailey powraca, aby znów bawić i wzruszać. Tym razem ma do wykonania niezwykłą misję!

Nikt nie kocha tak, jak… pies

Czy można wyobrazić sobie stworzenie, które kochałoby chociaż częściowo tak mocno jak pies? Podobno to właśnie on jest najlepszym przyjacielem człowieka… i trudno się z tym nie zgodzić! Bezwarunkowa miłość, jaką pies obdarza swojego właściciela, jest jedyna w swoim rodzaju. Wie o tym amerykański pisarz W. Bruce Cameron, który właśnie ten temat podejmuje w swoich książkach. Seria Był sobie pies osiągnęła ogromny sukces na całym świecie. Wniosek jest prosty - czytelnicy kochają literackie historie ze zwierzętami w roli głównej. Nic tak nie odpręża, jak dobra książka z rozbrajającym psim bohaterem w roli głównej. Kultowa seria trafiła także na srebrny ekran, zbierając sporą widownię!

W. Bruce Cameron "O psie, który dał słowo"

Czas na wielki powrót Bailey’a!

Jej główny bohater, uroczy Bailey, powraca w wielkim stylu. Tym razem spotykamy go… w raju! Okazuje się, że pies jest tam otoczony wszystkimi ludźmi, których kochał. Pamięta swoje poprzednie wcielenia i jest mu dobrze. Sprawy przybierają jednak nieoczekiwany obrót. Okazuje się, że zwierzak musi powrócić na Ziemię, aby odrodzić się po raz kolejny. Czeka na niego naprawdę ważna misja! Mimo że, gdy urodzi się na nowo, nie będzie pamiętał absolutnie niczego, dzielny Bailey podejmuje się odpowiedzialnego zadania. Psi bohater będzie pomagał uzdolnionemu chłopcu. Burke jeździ na wózku. Czeka na operację, której będzie mógł poddać się dopiero wtedy, kiedy przestanie rosnąć. Do tego czasu w codziennych czynnościach musi go wspierać właśnie Bailey.

Jest on mądrzejszy niż wcześniej - to już przecież stara psia dusza, doświadczona przez życie. Przy okazji będzie starał się pomóc rodzinie, która, przez trudne doświadczenia i przeszkody życiowe, jest bliska rozpadu. Koleje losu bywają zawiłe, więc czasem jedynym lekiem na ból jest bezwarunkowa psia miłość, która potrafi zjednoczyć bliskich, nawet tych, którzy z różnych powodów bardzo się od siebie oddalili!

Cameron wie, co psom w duszy gra!

W swojej twórczości W. Bruce Cameron nie unika trudnych tematów. Problem odchodzenia, psy wyczuwąjące chorobę nowotworową, anoreksja, toksyczne relacje młodych ludzi z rodzicami - wszystko to możemy znaleźć na kartach jego książek, których fabuła jest tak życiowa. Jednocześnie są one przepełnione nadzieją i wiarą w to, że wszystkie przeszkody można pokonać.

- Bardzo istotne jest dla mnie to, abyśmy pamiętali i zdawali sobie sprawę z tego, że jest taki gatunek, który jest naszym partnerem życiowym i nie ma takiej sytuacji, w której by nam nie pomógł. Mowa oczywiście o psach, które od dawien dawna są wychowywane w ten sposób, aby pomagać nam w życiu - powiedział autor w rozmowie z Weroniką Wawrzkiewicz.

Niektórzy dziwią się, skąd u pisarza tak doskonała znajomość tego, co psom w duszy gra? Odpowiedź jest prosta! Cameron za metodę badawczą wybrał sobie obserwację i, aby dowiedzieć się nieco więcej o czworonogach, chodził na przykład do parku zabaw przeznaczonego właśnie dla nich. Autor podkreśla, że wielu twórców książek o psach nie rozumie, że te zwierzęta to nie są czworonożni ludzie, to zupełnie tak nie działa. Żeby zrozumieć te mądre stworzenia, należy przez dłuższy czas im się przyglądać. Pisarz uznawany jest za znawcę psiej natury, możemy więc wnioskować, że jego obserwacje są owocne!

Materiały prasowe O psie, który dał słowo - zakochaj się w rozmerdanej opowieści Źródło: Materiały prasowe

O psie, który dał słowo - współczesna wersja Romea i Julii?

Weronika Wawrzkowicz w swojej rozmowie zwraca uwagę na to, że konflikt opisywany w najnowszej książce W. Bruce’a Camerona - O psie, który dał słowo - przypomina nieco historię Romea i Julii. Mamy tam dwie rodziny, które są w konflikcie. Tym razem chodzi o zupełnie inne przekonania odnośnie pracy na roli. Czy faktycznie ta historia ma coś w sobie z opowieści o najsłynniejszych bohaterach Szekspira?

- Prawie zawsze myślę o historii Romea i Julii, ponieważ mam wrażenie, że to jest historia, która znajduje odzwierciedlenie w praktycznie każdym związku na całym świecie. Do pewnego stopnia oczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi o Psa, który dał słowo, tam pojawia się taki konflikt między rodziną, która w tradycyjny sposób uprawia ziemię i firmą, korporacją, która ma do tego podejście zupełnie inne, wszystko jest zmechanizowane. Powiem tylko, że ten konflikt i sposób w jaki on zostaje rozwiązany, to jest bardzo ważny wątek i bardzo ważna część mojej książki - zdradza Cameron.

Na pierwszy plan w najnowszej książce pisarza wysuwa się jednak problem niepełnosprawności, ponieważ nasz psi bohater Bailey będzie wsparciem dla chłopca poruszającego się na wózku inwalidzkim. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka autor, osoby z niepełnosprawnościami w towarzystwie psich pomocników to bardzo częsty widok. Takie psy Cameron nazywa psami-cudami, ponieważ są one w stanie nauczyć się naprawdę niezwykłych rzeczy. Wszystko po to, aby pomóc człowiekowi.

Materiały prasowe O psie, który dał słowo - zakochaj się w rozmerdanej opowieści Źródło: Materiały prasowe

Czas na ekranizację!

Autor w rozmowie z Weroniką Wawrzkowicz zdradził także, że pracuje aktualnie nad książką o kotach, choć idzie mu to wolno, bo na kotach nie zna się wcale. Wszystko jednak da się nadrobić i niewykluczone, że powstanie z tego niezła historia! Póki co, trwają pierwsze rozmowy odnośnie ekranizacji O psie, który dał słowo. Czy Bailey znów będzie bawił i wzruszał widzów?