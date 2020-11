O kardynale Dziwiszu znowu głośno, choć zawsze żył w cieniu papieża

Do tej pory kardynał Stanisław Dziwisz funkcjonował w Polsce jako wielki przyjaciel i prawa ręka Jana Pawła II, jego powiernik, wykonawca testamentu i swego rodzaju kontynuator myśli i nauk. W takiej otoczce wrócił z Rzymu do Polski, wśród splendoru i powszechnego uznania. Reputację tę budował często za pomocą odniesień do i wspomnień związanych z Papieżem – Polakiem. Zdecydowana większość książek, jakie opublikował, jeśli nie wszystkie poza swoją rozprawą doktorską, w jakiś sposób nawiązywały do specjalnego statusu Karola Wojtyły w życiu zbiorowym wszystkich Polaków. To często wspomnienia, rozważania, impresje dotyczące życia Papieża, lub wykłady, katechezy i wywiady najczęściej dotyczące pracy u boku Jana Pawła II. Rynek na tego rodzaju książki i albumy w "papieskiej" Polsce był zawsze, a kardynał publikował, publikował i publikował. Przyjrzyjmy się zatem, co znajduje się na bibliograficznej "Liście Dziwisza".