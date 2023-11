Niezwykły reportaż. "Polki są dwukrotnie bardziej płodne od Niemek"

Zacznijmy od cyfr. W Warszawie Bernard Newman dostał w prezencie kilka książek. Wśród nich znalazł się "Mały Rocznik Statystyczny Polski". Z fascynacją zaczął analizować zawarte w nim dane i porównywać do innych europejskich krajów: "Polski wskaźnik wzrostu populacji wynosi 13,7 proc. i prawdopodobnie się zwiększy. Ludność Polski licząca 34 mln osób zbliży się w 1950 roku do 60 mln. Do tego czasu Francuzów będzie mniej niż 40 mln". Przy wskaźniku wynoszącym w latach 30. zaledwie 1,5 proc.