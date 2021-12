Niesamowita Insomnia - tematyka osobowości wielorakiej

"Insomnia" –o czym opowiada i czy warto ją przeczytać?

Książka prawdopodobnie jako pierwsza w naszym kraju w materiale beletrystycznym porusza wątki kryminalne, oraz tego jak wygląda życie osoby dotkniętej dysocjacyjnym zaburzeniem tożsamości. W obecnych czasach to ważny przekaz, poruszający problem zdrowia psychicznego młodzieży. Autorka książki wciąga czytelnika w świat bohaterki, której osobowość pod wpływem przeżyć rozpada się stopniowo na kilkanaście autonomicznie żyjących części, tworzących jednocześnie na zewnątrz spójną całość. Problemy z osobowością to cena, jaką przyszło Aleksandrze zapłacić za próbę przetrwania w patologicznej rodzinie, za próbę stworzenia własnego wewnętrznego świata, który miał być jej azylem. Książka napisana jest w tak realistyczny sposób, że czytelnik czuje się wciągnięty w świat problemów bohaterki. Autorka opisuje nawet banalne sytuacje, takie jak rozmowy, pojedyncze gesty pokazując, że ich bagatelizacja może doprowadzić do tragedii. Materiał napisany przez Margaritę pozwala dostrzec punkt widzenia osoby z zaburzeniami, wejść w jej świat, pokazuje, oraz to jak najbliższe otoczenie umniejsza jej problemy, wołanie o pomoc, a jedynymi, którzy ją rozumieją i chcą pomóc, są psychiatrzy w szpitalu, do którego go trafia po tragedii. Spłyceniem byłoby ujęcie wyłącznie wątków psychologicznych w artykule na temat tej powieści. Insomnia ukazuje, także wątek dotyczący uzależnienia zarówno człowieka od drugiej osoby, jak i dziecka od narkotyków. Ukazuje to jak łatwo jest zgubić własne ja i nie dostrzec problemów dziecka. W akcję wpleciony został Tarnów, oraz zagadkowe zabójstwa na jego terenie, o jakie oskarża się Aleksandrę.