WP Książki Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Baza książek

Baza książek Dzieje się

Dzieje się Gwiazdy piszą

Gwiazdy piszą Poradniki

Poradniki W drodze

W drodze Kryminał

Kryminał Love story

Love story Biografie

Biografie Książki dla dzieci

Książki dla dzieci Recenzje

Recenzje Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Dzieje się Baza książek Gwiazdy piszą Poradniki W drodze Kryminał Love story Biografie Książki dla dzieci Recenzje Wideo Najnowsze Popularne WP Książki zaburzenia odżywiania + 2 psychiatriapsychiatria dziecięca Materiał partnera Wczoraj, 08-11-2021 10:12 Materiał partnera Niebezpieczne rejony Rozmowa o nowych aspektach zaburzeń odżywiania Share Marta Szarejko "Stany ostre - jak psychiatrzy leczą nasze dzieci" Źródło: materiały partnera Maciej PileckI: dr hab. n. med., psychiatra dorosłych oraz dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełni też obowiązki kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Członek zespołu przy ministrze zdrowia do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz członek zespołu ekspertów przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego do spraw nowej specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. materiały partnera Marta Szarejko Źródło: materiały partnera , fot: MICHAL BORECKI Czy pojawił się ostatnio jakiś nowy aspekt zaburzeń odżywiania? Tak. Choć nie jest mi łatwo o nim mówić w sposób wolny od ideologii i uproszczeń. To niebezpieczne wody. Co ma pan na myśli? Coraz więcej zgłaszających się do nas młodych ludzi stosujących restrykcyjne diety nie akceptuje nie tylko swojego ciała, lecz także swojej płci. To dla nas duże wyzwanie: jak odróżnić osobę, która nienawidzi swoich organów z przyczyn psychologicznych, od tej, która nienawidzi swoich organów z przyczyn biologicznych, ponieważ jest uwięziona w swoim ciele? Gdzie postawić granicę między osobą, która mówi: "Nienawidzę swoich piersi, nie znoszę swoich ud, chcę, żeby ich nie było", a kimś, kto idzie krok dalej i mówi: "Nie akceptuję ich, ponieważ nienawidzę płci, którą mam"? To jedno z najtrudniejszych zadań w psychiatrii dzieci i młodzieży, ponieważ granica między zaburzeniami odżywiania a nieakceptacją swojej płci w ostatnich latach zrobiła się znacznie mniej wyraźna. Do schematu badania psychiatrycznego dodajemy nowe pytanie o akceptację płci. Coraz więcej osób ma w tym względzie wątpliwości, odpowiada, że nie do końca. Zajmuję się leczeniem zaburzeń odżywiania od dwudziestu lat, a dziś myślę o tym, ile razy nie zadałem komuś tego pytania, tracąc szansę na zrozumienie pacjenta i efektywną pomoc. A z drugiej strony o tym, w ilu wypadkach odpowiedź na to pytanie staje się dziś nazbyt szybka. Cieszę się, że pan o tym mówi, bo lekarze dość często pobłażliwie wypowiadają się na temat zaburzeń odżywiania, stwierdzając, że najłatwiej je zdiagnozować, ponieważ je po prostu gołym okiem widać. A poza tym zdarza im się myśleć o problemach dzieci i młodzieży lgbt w kontekście mody. Patrzę na to tak: kiedy jakiś problem zaczyna być w kulturze obecny i uświadomiony, staje się wzorcem wyrażania różnych trudności rozwojowych. Jestem daleki od myślenia, że to moda – orientacja seksualna i tożsamość płciowa pozostają pod silnym wpływem czynników biologicznych, ale wiem, że niektóre fragmenty kultury wpływają na naszą tożsamość. To samo było jakiś czas temu z anoreksją: sama obecność osób z zaburzeniami odżywiania stawała się inspiracją do wyrażania siebie poprzez taki rodzaj kryzysu. Tylko że zaburzenia odżywiania przestają być nośnym sposobem wyrażania buntu i konfliktów wewnętrznych. W ich miejscu pojawiają się inne. Które najczęściej? Samouszkodzenia i kryzys tożsamości psychoseksualnej. Wydaje się, że ten drugi nie byłby możliwy, gdyby nie mówił czegoś niezwykle istotnego o kulturze, w której człowiek się teraz znajduje. W moim poczuciu mówi trzy ważne rzeczy. Przede wszystkim: żyjemy w świecie, w którym płeć ma coraz mniejsze znaczenie, właściwie zaczyna przeszkadzać. Oczekiwanie kulturowe jest takie, żebyśmy minimalizowali wpływ naszej płci na funkcjonowanie społeczne, ograniczali go do najbliższego, osobistego kręgu. Dlaczego właściwie płeć tak bardzo przeszkadza? Bo stoi w kontrze do bardzo wyraźnej zmiany, którą obserwujemy od jakiegoś czasu: zmienił się trend dotyczący wychowania dzieci: mężczyźni od początku mogą się nimi zajmować – wręcz jest to wskazane. Natomiast kobiety, dzięki możliwości posiadania surogatek, zyskały to, co do tej pory było zarezerwowane dla mężczyzn, czyli szansę na posiadanie dziecka bez konieczności zachodzenia w ciążę. Nie wspominając o tym, że kobiety mogą już wykonywać wszystkie zawody, łącznie z tymi, które wcześniej były zaanektowane przez mężczyzn. Patrząc na to z perspektywy ewolucyjno-kulturowej: płeć nie pomaga, a wręcz zaczyna przeszkadzać, ponieważ celem jest doskonała wymienność ról. Niektóre z naszych pacjentek oczekują, że będziemy do nich mówić w formie męskiej – według nich bardziej bezosobowej. Ciekawe, że tylko w dwóch krajach na świecie jest więcej dziewczynek, które czują się chłopcami, niż odwrotnie. To Japonia i Polska. Obiektywnie całkiem niedawno, bo kilkanaście lat temu, feministki pisały, że ciało społeczne to ciało męskie: garsonki przypominały garnitury, sukces życiowy zależał od umiejętności przywódczych, opanowania emocji i wielkiej ambicji. Dziś można odnieść wrażenie, że ciało społeczne staje się coraz bardziej bezpłciowe. Choć nadal bliżej mu do ciała męskiego. Tak jak dziewczyna, która nadmiernie się odchudza. Traci kobiece atrybuty. Wzorce atrakcyjności kobiecej w spojrzeniu mężczyzn i kobiet różnią się od siebie. Wprawdzie z badań "Playboya" wynika, że modelki mają coraz niższe BMI, ale nie wiąże się to z mniejszym biustem. Natomiast jeśli przyjrzymy się modelkom, które mają skłonić kobiety do kupowania reklamowanych przez nie rzeczy, to one z perspektywy męskiej mają mniej atrakcyjne kształty. I rzadko spotykane w naturze. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli pytania o to, dlaczego chudość ma tak wielkie znaczenie w naszej kulturze. Akurat w kontekście kobiet. Bo przecież tam, gdzie jest głód, atrakcyjne są pełniejsze kształty. Są plemiona, w których tuczy się kobietę mającą zostać żoną wodza. Zaletą jest ograniczanie się, kiedy mamy zastawiony stół. Chudość oznacza kontrolę. Ale poza tym jest kojarzona z tym, co młode i zdrowe. I wreszcie chude ciało to ciało unisex, bez płci. I właśnie ten aspekt w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania wymaga refleksji i trochę komplikuje sprawę, ponieważ jeśli mamy do czynienia z osobą, która akceptuje płeć, patrzymy na to, co się z nią dzieje, w kontekście zaburzenia. A kiedy rozmawiamy z pacjentką, która ma problemy z jedzeniem i jednocześnie nie akceptuje swojej płci, musimy zadać pytanie, czy wyniszczanie ciała nie jest z tym związane. Kiedy możemy proponować rozumienie psychologiczne, a kiedy afirmować decyzję o korekcie i wspierać w tym nastolatka? To niezmiernie trudne. Jest jeszcze jeden problem: psychopatologia związana z zaburzeniami odżywiania jest monochromatyczna w tym sensie, że głównym językiem staje się ciało, więc ubożeje wypowiadanie się w inny sposób. Co to znaczy? Kiedy rozmawiamy z pacjentką z rozpoznaniem anoreksji i zadajemy jej pytania o relacje, związki, przyjaźnie, kryzysy, różne trudności związane z bliskością, czyli o wszystko to, co jest sensem naszego życia, napotykamy milczenie albo krótki opis, w stylu: "Wszystko dobrze". Przypomina to rozmowę z kimś, kto nie potrafi dać nam dostępu do swojego wewnętrznego świata. Nie ma tematu, na który można by zacząć rozmowę, poza kwestiami jedzenia, kalorii, ćwiczeń, a to dość jałowe. Pacjentki wycofują energię z innych obszarów i umieszczają ją w ciele. Do tego mają niezwykle rozbudowany repertuar trików, które pozwalają im nie jeść. I ochoczo dzielą się pomysłami w internecie. Pamiętam pacjentkę, która wiedząc, ile kalorii dziennie od nas dostaje, opisywała w zeszycie każdą ze swoich aktywności pod kątem spalania kalorii. Żucie gumy, siedzenie jesienią w pokoju przy otwartym oknie, utrzymywanie przez całą noc naprężonego ciała z podniesioną głową i uniesionymi nogami, spacery po korytarzu. Dopijanie wody przed kontrolami wagi, moczenie włosów, ponieważ to powoduje, że jest się cięższym, ukrywanie ciężarków w bieliźnie czy w otworach ciała. Czytałam, że zaburzenia odżywiania mają jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności ze wszystkich zaburzeń psychicznych. Chodzi nie tylko o wyniszczenie ciała, ale też o próby samobójcze. Najwyższy wskaźnik mają teraz pacjenci z nieprawidłowo rozwijającą się osobowością, w kierunku borderline. Według naszych statystyk to osiemdziesiąt procent pacjentów, którzy do nas trafiają z myślami samobójczymi. Młodzież LGBTQ. Wskaźniki śmiertelności w zaburzeniach odżywiania, o których mówiono kiedyś, że to dziesięć procent, dziś zatrzymują się na poziomie dwóch–trzech procent. Ale śmierć następuje nie w okresie rozwojowym, tylko później. I o ile mamy w Polsce jakieś programy leczenia zaburzeń odżywiania osób do osiemnastego roku życia, o tyle osoby dorosłe zupełnie nie mają gdzie się zgłosić. Oczywiście są prywatne ośrodki, ale nie każdego stać na dwadzieścia tysięcy za sześć tygodni terapii. Myślę, że to jest dramat, ponieważ wiele wartościowych, mądrych, wspaniałych kobiet umiera albo żyje w stanie chronicznego zawieszenia między życiem a śmiercią. Wyizolowane, zamknięte w domach, skazane na relacje z rodzicami, mogłyby żyć pełnią życia, gdyby w odpowiednim momencie dostały pomoc. Zwłaszcza że kryteria ICD-11 zmieniły się teraz tak, że anoreksję możemy rozpoznać już przy BMI 18,5, co oznacza, że kryterium wagi przestaje być tak istotne, ważne jest teraz kryterium emocji. Badania wskazują, że im wcześniej zacznie się interwencja, tym większa jest szansa na wyleczenie. Jakie leczenie jest najbardziej skuteczne? To musi być intensywny, składający się z różnych elementów oddziaływania program. Terapia rodzinna, indywidualna, dieta, kontakty behawioralne. Bo jeśli zrezygnujemy z któregoś z elementów, jesteśmy mniej efektywni. Skuteczność dobrych ośrodków na świecie sięga siedemdziesięciu– dziewięćdziesięciu procent, nasza pięćdziesięciu procent, jesteśmy w stanie pomóc co drugiej pacjentce. materiały partnera Źródło: materiały partnera Ile osób choruje w Polsce? Jeśli mówimy o zaburzeniach odżywiania w ogóle, to osiem procent, głównie młodych kobiet. Materiał partnera Podziel się opinią Share WP książki książki Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku