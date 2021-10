Nie ma czegoś takiego jak wiedźmy. Ale będzie…

"Dawne i przyszłe wiedźmy" to napisana z epickim rozmachem powieść o zabarwieniu feministycznym. Mamy w niej nawiązania do czasów rodzącego się ruchu sufrażystek, ale i kobiecej magii. Autorka nie poucza, nie moralizuje, lecz poprzez fascynującą opowieść pokazuje, jak kulturowo utrwalony stosunek do kobiet kształtuje społeczne relacje oraz jak rzutuje to na życie kobiet i ich wybory. Bohaterki i bohaterowie powieści są pełnowymiarowymi postaciami, prezentującymi wachlarz zarówno dobrych, jak i złych cech. "Dawne i przyszłe wiedźmy" to fascynująca, napisana przepięknym językiem historia przesycona życiową mądrością, z której czerpać garściami może każdy, nie tylko nastolatek.