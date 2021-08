Najlepszy thriller dla szukających oryginalnych historii

Nietypowo jest od samego początku. Oto bohaterką "Nie chcesz wiedzieć" nie jest policjantka, detektywka czy dziennikarka, a... wróżka. Taka, co to z kart czyta, kieruje się intuicją i ma swoje zasady. Żadnej ściemy ani tandetnych dekoracji. Madame Agat nie mówi klientom, co mają robić, ale co w kartach widzi, decyzję co do działań zostawiając im samym. Zasad wpojonych jej przez matkę nie nagina. Nawet jeśli dziura w budżecie straszy rozmiarem a dach nad głową zaczyna przeciekać.