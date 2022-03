Nazywa się Gulbahar Haitiwaji i przetrwała pobyt w chińskim gułagu

Właśnie do takiego obozu trafiła Gulbahar Haitiwaji, która po 10 latach życia we Francji, w 2016 roku, została podstępem zwabiona do Chin. Teoretycznie tylko po to, aby podpisać kilka dokumentów emerytalnych w firmie dla której przed laty pracowała, a praktycznie – by zostać zamkniętą w chińskim obozie reedukacyjnym dla Ujgurów. Przez następne lata była tam systematycznie poniżana, poddawana praniu mózgu i cierpiała głód.