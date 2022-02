Najlepszy Młody Mówca

Eliminacje trwają do końca lutego 2022 roku. Filmy przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa wybierze 10 najlepszych przemówień. Ich autorzy wystąpią w uroczystym finale, który odbędzie się Warszawie w kwietni. Tym razem mówcy wygłoszą dłuższe przemówienia na temat zadany przez Akademię Retoryki. Finalistów na bieżąco – podobnie jak w programach z gatunku talent-show – oceniać będzie Jury złożone z trenerów wystąpień publicznych oraz znanych dziennikarzy. Całość będzie efektownie realizowana i transmitowana w Internecie. Sceneria może onieśmielać młodych mówców, ale o to też chodzi. Finaliści muszą być w stanie przełamać lęk przed wystąpieniem publicznym. A nie jest to łatwe, o czym wie doskonale każdy, kto musiał przedstawić prezentację przed szerokim audytorium. Na szczęście finaliści przed galą wezmą udział w warsztatach, które przygotują ich do takiego wyzwania.